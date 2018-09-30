بالصور..محمد بن سلمان يشرف على سير عمليات قوات التحالف العربي





أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية اليوم الأحد.وأوضحت واس أنه ولي العهد، ترأس اجتماعاً تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسؤولية، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها، فيما أبدى ولي العهد ارتياحه لما تم إنجازه من قبل قوات التحالف مقدما لهم الشكر على جهودهم.وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة.