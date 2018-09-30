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أحد منظمي ماراثون الحمير بالبراجيل يكشف تفاصيل الحدث

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:00 م
أحد منظمي ماراثون الحمير بالبراجيل يكشف تفاصيل الحدث
ماراثون الحمير
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هدى عبدالرازق
 
قال عماد سعودي، أحد منظمي ماراثون الحمير بالبراجيل، إن "المسابقة يتم تنظيم مثلها في كرواتيا وإسبانيا، وهناك مهرجات في الخليج للإبل والأحصنة ويحضرها الزعماء.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، الأحد، أنهم في 2016 نظموا هذه المسابقة للمرة الأولى بعد الإعلان عنها في القرية، وشارك في الدورة الأولى 20 متسابقًا، وحضرها 300 مشجع فقط، وكانت الجائزة الأولى عبارة عن جهاز هاتف محمول، وتقدم للدورة الثانية من المهرجان 35 متسابقًا، وفاز بالمركز الأول شاب وحصل على عدة جوائز وهاتف محمول حديث.

وأوضح: "الماراثون غطت أخباره بعض وكالات الأنباء العالمية، والقنوات الفضائية المصرية، ونال شهرة لافتة في مصر، واعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدثا طريفا وغير تقليدي، وحضر للتشجيع أكثر من 3 آلاف شخص".
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