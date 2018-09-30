جاري الآن.. مشاهدة مباراة مصر المقاصة والداخلية فى الدورى المصرى يوتويب بث مباشر

يواجه اليوم الأحد 30/9/2018 مصر المقاصة فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام في تمام الساعة 9:00 مساءًا و تنقل المباراة من خلال قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.

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وتعتبر مباراة اليوم هامة جدا لكل من الفريقين حيث حقق كل منهما الفوز في الجولة الأخيرة للدوري وفاز الداخلية على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما فاز المقاصة على الانتاج بهدفين مقابل هدف واحد.

وطالب علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية اللاعبين بالتركيز طول المباراة واستغلال الهفوات الدفاعية للمقاصة لحصد الثلاث نقاط، بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة لتسجيل الانتصار الثاني على التوالي للوصول إلى مقدمة القائمة.

ويحتل مصر المقاصة المركز 4 برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز 11 برصيد 8 نقاط.





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