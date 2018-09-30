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محمود بدر: الفترة المقبلة ستشهد إغلاق الحضانات الإسلامية (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:55 م
محمود بدر: الفترة المقبلة ستشهد إغلاق الحضانات الإسلامية (فيديو)
محمود بدر
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كساب أحمد
 

قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي اهتمت بما أثاره حول تدريس الحضانات الإسلامية مناهج متطرفة، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمم منشور على جميع مديريات وزارة التضامن لمراجعة كافة المناهج التي تدرس، ومن يثبت تدريسه مناهج متطرفة سيتم إغلاق الحضانة أو إسناد إدارة الحضانة لجمعيات أخرى ليس لها علاقة بالتطرف.

وتابع "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك ما يقرب من 600 حضانة غير مرخصة، وخلال المرحلة المقبلة سيتم توفيق أوضاع هذه الحضانات أو إغلاقها، والأهم من ذلك قيام وزارة التضامن بإعداد خط ساخن لتواصل المواطنين حول الحضانات التي تدرس مناهج متطرفة.

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