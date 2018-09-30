مختار مختار يكشف حقيقة تعاقد الإنتاج مع عصام الحضري
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:51 مأحمد عصام
أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، إن فريقه لم يقدم مستوي مميز أمام فريق نجوم المستقبل، بسبب الضغط علي اللاعبين لخسارة المباراة السابقة.
وقال مختار في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت : "عصام الحضري حارس كبير ومميز، ولكن لم نفكر في التعاقد معه إطلاقا، ولدينا عامر عامر حارس متألق، ونتمني لقائه مع الفريق".
يذكر أن فريق الانتاج الحربي قد فاز ضد نادي نجوم المستقبل، بهدف نظيف أحرزه المهاجم محمد رجب.
المزيد عن: كورة كرة عصام الحضري رياضة الانتاج الحربي