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عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:38 م
عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف
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علي نبوي
 
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي اختارها للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - باسم علي - أحمد فتحي- محمد هاني ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - صبري رحيل - علي معلول - حسام عاشور -هشام محمد - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد حمدي - وليد سليمان - مؤمن زكريا - صلاح محسن - إسلام محارب - وليد أزارو - أحمد حمودي - ناصر ماهر.

بينما استبعد كارتيرون كلا من: سعد سمير ومحمد نجيب وميدو جابر وعمرو السولية ومروان محسن وجونيور أجاي للإصابة.


المزيد عن: وفاق سطيف كورة كرة قائمة الاهلي رياضة الاهلي
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