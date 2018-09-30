عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي اختارها للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الأهلي كلا من :-





شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - باسم علي - أحمد فتحي- محمد هاني ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - صبري رحيل - علي معلول - حسام عاشور -هشام محمد - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد حمدي - وليد سليمان - مؤمن زكريا - صلاح محسن - إسلام محارب - وليد أزارو - أحمد حمودي - ناصر ماهر.



