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تفاصيل مكالمة هشام حطب مع رئيس الفيفا بشأن "مرتضى منصور"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:37 م
تفاصيل مكالمة هشام حطب مع رئيس الفيفا بشأن مرتضى منصور
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محمد الصو
 

أجرى هشام حطب رئيس اللجنة الإوليمبية المصرية، اتصالًا بالسويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، للتشاور معه حول توقيع عقوبات على المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، خلال الفترة المقبلة.


وأبدى إينفانتينو، استيائه الشديد من تصريحات رئيس الزمالك، الأخيرة بشأن تهديداته للكاف، وتطاوله على رؤوساء مسؤوليه، مؤكدًا على أنه أمر غير مقبول ولا يمكن التهاون به.


وأضاف إنفانتينو خلال مكالمته مع حطب، أن اللجان سواء في الاتحادين الإفريقي أو الدولي، سيعقدان اجتماعتهم وسيتم توقيع عقوبات صارمة حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، مؤكدًا على أنه لن يتنازل بحق الاتحادين.


وكان الكاف برئاسة أحمد أحمد، أعلن عن توقيع عقوبة بالإيقاف لمدة عام من مزاولة أي عمل أو إداري على مرتضى منصور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، بعدما تطاول على رئيس الكاف وسكرتيره وتهديده بإحراق مقر الكاف بالقاهرة.

المزيد عن: هشام حطب مرتضى منصور كورة رياضة الفيفا الزمالك
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