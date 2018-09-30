ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. طبيب الأهلي يوضح موقف ثلاثي الفريق من مواجهة وفاق سطيف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:36 م
عاجل.. طبيب الأهلي يوضح موقف ثلاثي الفريق من مواجهة وفاق سطيف
طباعة
علي نبوي
 

أوضح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثلاثي محمد الشناوي ومؤمن زكريا وهشام محمد من المشاركة في المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف بعدما تعرضوا للإصابة خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقال محمود في تصريحات له :"اللاعبون الثلاثة جاهزون لمباراة وفاق سطيف، والإصابات التي تعرضوا لها كانت بسيطة".

وأضاف "اللاعبون استكملوا المران بشكل طبيعي وهو دليل على سلامتهم تماما ولا يوجد بهم أي إصابات".

المزيد عن: محمد الشناوي مؤمن زكريا كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 8:00:02 PM