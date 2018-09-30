عاجل.. طبيب الأهلي يوضح موقف ثلاثي الفريق من مواجهة وفاق سطيف





أوضح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثلاثي محمد الشناوي ومؤمن زكريا وهشام محمد من المشاركة في المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف بعدما تعرضوا للإصابة خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وقال محمود في تصريحات له :"اللاعبون الثلاثة جاهزون لمباراة وفاق سطيف، والإصابات التي تعرضوا لها كانت بسيطة".





وأضاف "اللاعبون استكملوا المران بشكل طبيعي وهو دليل على سلامتهم تماما ولا يوجد بهم أي إصابات".



