4 مواجهات ساخنة تنتظر الأهلي في "أكتوبر".. والزمالك يكتفي بالسوبر المصري السعودي

تنتظر الأهلي عدة مواجهات ساخنة خلال شهر أكتوبر المقبل في مختلف البطولات سواء الدوري المصري الممتاز، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي يستعد المارد الأحمر لخوض منافسات دور النصف نهائي بها.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المباريات المنتظرة للأهلي في شهر "أكتوبر":-









- 2 أكتوبر .. الأهلي × وفاق سطيف (نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا)





- 7 أكتوبر .. الأهلي × الاتحاد السكندري ( الدوري المصري)





- 15 أكتوبر .. الأهلي × الداخلية (الدوري المصري)





- 23 أكتوبر.. الأهلي × وفاق سطيف (نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا).









أما فريق الزمالك يكتفي بخوض مواجهة واحدة خلال شهر أكتوبر وذلك أمام فريق الهلال السعودي في لقاء السوبر المصري السعودي، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في "الرياض" يوم 6 أكتوبر الشهر المقبل.









وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 3 مباريات للزمالك في "أكتوبر" وهي مباريات الاسماعيلي، بيراميدز، المصري.



