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أمريكا تعلن استعدادها لمساعدة إندونيسيا للتغلب على عواقب الزلزال

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:28 م
أمريكا تعلن استعدادها لمساعدة إندونيسيا للتغلب على عواقب الزلزال
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وكالات
 

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعداد واشنطن لمساعدة إندونيسيا في التغلب على عواقب الزلزال، الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته المئات.


وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها ودعمها لكل المتضررين في إندونيسيا من الزلزال والتسونامي اللذين ضربا وسط سولاويسي في 28 سبتمبر".


وأضاف البيان: "البعثة الأمريكية في إندونيسيا تراقب الوضع عن كثب ولم تتلق تقارير عن مواطنين أمريكيين مصابين، والولايات المتحدة وإندونيسيا شريكتان استراتيجيتان وصديقان، ونحن مستعدون للمساعدة في التغلب على عواقب الزلزال".


وضرب الزلزال جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضي، وتسبب في حدوث أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.


وضربت سلسلة من الزلزال وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.


وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل أعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة، وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي.


وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كيلومترات.

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