ديشامب: انتظروا منتخب انجلترا.. والتنوع سر نجاح فرنسا

أبدى ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إعجابه بالجيل الحالي لمنتخب إنجلترا مؤكدًا أنه سيحقق انجازات عديدة خلال الفترة المقبلة، وتطرق الفرنسي للحديث عن مسألة التنوع العرقي والديني في منتخب بلاده.





وقال ديشامب، خلال حديثه لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "الدوري الإنجليزي لديه ميزة خاصة وهي الإمكانيات المادية لذلك يلعب فيه العديد من اللاعبين الأجانب".



