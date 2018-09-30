ديشامب: انتظروا منتخب انجلترا.. والتنوع سر نجاح فرنسا
أبدى ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إعجابه بالجيل الحالي لمنتخب إنجلترا مؤكدًا أنه سيحقق انجازات عديدة خلال الفترة المقبلة، وتطرق الفرنسي للحديث عن مسألة التنوع العرقي والديني في منتخب بلاده.
وقال ديشامب، خلال حديثه لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "الدوري الإنجليزي لديه ميزة خاصة وهي الإمكانيات المادية لذلك يلعب فيه العديد من اللاعبين الأجانب".
وتابع حديثه: "في فرنسا المواهب الشابة تلعب 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى، وذلك على عكس إنجلترا فالأمر يحتاج وقتًا أطول لكنني رأيت لاعبين شباب يمتلكون إمكانيات كبيرة في البريميرليج".
وكان "ديشامب" قد تعرض لانتقادات كبيرة بسبب وجود 15 لاعبًا في قائمة منتخب فرنسا من أصول أفريقية، حيثُ قال مدرب كرواتيا السابق إيجور ستيماك أن منتخب بلاده كان يواجه "قارة إفريقيا" في نهائي كأس العالم بروسيا.
ورد "ديشامب" على ذلك قائلًا: "أن التنوع العرقي هو سر نجاح منتخب فرنسا فأي لاعب يحمل الجنسية الفرنسية جديرًا بالاختيار، خصوصًا أن المجتمع الفرنسي متعدد الثقافات".