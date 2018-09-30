أكتوبر ينتظر برشلونة على صفيح ساخن





ينتظر نادي برشلونة الإسباني مباريات صعبة خلال شهر أكتوبر القادم، حيث سيكون لديه 5 مباريات حاسمة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الأس، إن إرنستو فالفيردي سوف يتعرض لامتحانات صعبة لأول مرة هذا الموسم مع البارسا.





وسوف يلاقي نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري كل من :-





1- فالنسيا

2- إشبيلية

3- ريال مدريد





بينما سيخوض مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام ناديي توتنهام الإنجليزي، ونادي إنتر ميلان الإيطالي.



