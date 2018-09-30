حازم إمام يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك

أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم السبت المقبل على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في السوبر المصري السعودي.









ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، ويتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.









وكان الزمالك حصل على راحة بالأمس بعد تأهل الفريق لدور الستة عشر للبطولة العربية بعد التعادل مع القادسية الكويتي بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 للبطولة



