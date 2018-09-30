أضيفي "الهالبينو" إلى كل عصائركِ الخضراء لمضاعفة خسارة الوزن

هي خضراء اللون، معروفة بعصائر الديتوكس التي لا تحرّر الجسم فقط من السموم وإنّما تعزّز عمليّة الأيض والهضم لتخسري الوزن الزائد. هي عصائر مدعّمة بالفيتامينات والمعادن معروفة بفوائدها الصحيّة، لكنّ تناولها كمخسّر للوزن قد لا يجدي نفعاً على كلّ الأجسام.





مكوّن واحد قد يكون الحلّ السحريّ لمضاعفة فعاليّة كل عصائركِ الخضراء، فتخسري الوزن بشكل أكبر وأسرع. هو حاد المذاق، معروف كمكوّن أساسي في المطبخ المكسيكيّ. من جهة، هو مكوّن شبه خالي من السعرات الحراريّة، ومن جهة أخرى هو غنيّ بالمغذّيات مثل الألياف والفيتامين C وB6 وA وK، وكذلك يحتوي على نسبة لا بأس بها من مضادات الأكسدة والمعادن.





نحن نتكلّم عن الهالبينو (Jalepeno)! فلفل معروف بمساعدة الجسم على خسارة الوزن، حرق الدهون والحدّ من الشهيّة. العديد من الدراسات أكّدت أنّ مادّة الـcapsaicin الموجودة في الهالبينو تقلّل من نسبة الدهون في الجسم خصوصاً في منطقة البطن إن تمّ استهلاكه بشكلٍ منتظم ودائم. كذلك، لوحظ في بعض الدراسات أنّ هذه المادّة ساعدت السيّدات اللواتي أدخلنها ضمن نظامهنّ الغذائي على تناول 75 سعرة حراريّة أقل كلّ يوم.





أضيفي الهالبينو إلى عصائركِ الخضراء تماماً كالوصفة التي سنشارككِ إيّاها أدناه:





ستحتاجين إلى:

- ثلث كوب من الكرنب أو الـKale.

- تفّاحة مفرومة.

- حبّة خيار مقطّعة إلى مكعّبات صغيرة.

- عصير نصف حبّة ليمون.

- 5 أوراق من الكزبرة.

- نصف إلى حبّة كاملة من الهالبينو مع البذور.

- كوب من الماء.

- كوب من الثلج.

هذا المشورب سيوقظكِ وينشّطكِ محفّزاً تدفّق الدورة الدمويّة في الجسم فتتعزّز وظائف الأعضاء الداخليّة وتنبض البشرة صحةً ونضارة. تناوليه صباحاً أو كسناك لتحدّي من شهيّتكِ وتحسّني عمليّة الأيض.





يمكنكِ أيضاً أن تمزجي 1/3 كوب من أوراق النعناع مع كوب من الزبادي (Greek Yogurt) مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع حبّة هالبينو كاملة بما في ذلك البذور. امزجيها في الخلّاط الكهربائيّ وتناوليها كسموثي.



