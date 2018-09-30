إسلام الشاطر يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، على استطلاعات الرأي المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استمرار محمد صلاح نجم منتخب مصر مع ليفربول أو رحيله في فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب "الشاطر" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " ايه يا جماعه دا استطلاعات واراء تقول وتسال محمد صلاح يترك ليفربول والا يكمل !!! محمد لاعب كبير زيه زي كل لاعبي العالم الكبار بيمر بفتره من عدم التوفيق ويتحصل كتير وسيتغلب عليها قريبا ان شاء الله بفكره الاحترافي وتطور طريقه لعبه ومساعده مديره الفني ليه بقا كل دا !!؟؟".

ويمر محمد صلاح بفترة سيئة مع ليفربول في الوقت الحالي حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة.



