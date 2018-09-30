الزمالك: اتحاد الكرة لم يخطرنا بتأجيل لقاء الإسماعيلي

أوضح أيمن حافظ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ناديه لم يتلق خطابا من اتحاد الكرة حتي الآن يخطره بتأجيل لقاء الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل.









وأضاف قائلا: إن ناديه ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإسماعيلي بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.









ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد العودة من الكويت بعد التأهل لدور الستة عشر للبطولة العربية بعد التعادل مع القادسية الكويتي.



