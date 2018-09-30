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"القومية لمكافحة الفيروسات": مصر أكثر دولة في العالم عالجت مرضى فيروس سي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:24 م
القومية لمكافحة الفيروسات: مصر أكثر دولة في العالم عالجت مرضى فيروس سي
الدكتور إمام واكد
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كساب أحمد
 
قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر أكثر دولة في العالم عالجت مرضى فيروس سي، بعدما كانت أكثر دولة فيها عدد مصابين بهذا الفيروس. 

ولفت "واكد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن حملة مكافحة فيروس سي هي أكبر حملة لمكافحة الأمراض في تاريخ البشرية بالكامل، مضيفًا أن هذه الحملة تستهدف الكشف عن 50 مليون مواطن. 

ولفت إلى الكشف عن فيروس سي سيشمل أمراض أخرى غير معدية مثل السكر والضغط والسمنة، ومن يكتشف إصابته بأي من هذه الأمراض سيتم توفير له العلاج المناسب في أقرب مركز صحي له. 
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