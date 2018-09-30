"القومية لمكافحة الفيروسات": مصر أكثر دولة في العالم عالجت مرضى فيروس سي

قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر أكثر دولة في العالم عالجت مرضى فيروس سي، بعدما كانت أكثر دولة فيها عدد مصابين بهذا الفيروس.





ولفت "واكد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن حملة مكافحة فيروس سي هي أكبر حملة لمكافحة الأمراض في تاريخ البشرية بالكامل، مضيفًا أن هذه الحملة تستهدف الكشف عن 50 مليون مواطن.



