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أستاذ سلامة غذاء يكشف حقيقة حقن الدواجن في مصر بالهرمونات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:23 م
أستاذ سلامة غذاء يكشف حقيقة حقن الدواجن في مصر بالهرمونات
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هدى عبدالرازق
 
كشف الدكتور طه السيسي، أستاذ سلامة الغذاء بمعهد تكنولوجيا التغذية، حقيقة حقن الدواجن في مصر بهرمونات والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وأشار "السيسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن هناك نوعين من الهرمونات إحدهما طبيعي ويستخرج من جسم الحيوان بعد الذبح مباشرة، وليس لها أضرار.

ولفت إلى أن التشريعات الدولية منعت مطلقا استخدام الهرمونات الصناعية، أو استيراد منتجات لحوم بها آثار هرمون، مضيفًا أن القانون المصري منع أيضا استخدام الهرمونات وحقن الحيوانات بها.
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