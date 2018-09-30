أستاذ سلامة غذاء يكشف حقيقة حقن الدواجن في مصر بالهرمونات

كشف الدكتور طه السيسي، أستاذ سلامة الغذاء بمعهد تكنولوجيا التغذية، حقيقة حقن الدواجن في مصر بهرمونات والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.





وأشار "السيسي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن هناك نوعين من الهرمونات إحدهما طبيعي ويستخرج من جسم الحيوان بعد الذبح مباشرة، وليس لها أضرار.



