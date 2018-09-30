دبلوماسي سابق: موقف أمريكا من الأزمة السورية متذبذب بشكل غريب جدًا
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:20 مكساب أحمد
قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف أمريكا من الأزمة السورية متذبذب بشكل غريب جدًا، خاصة في فترة حكم الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وأضاف"هريدي"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الموقف الأمريكي تجاه وضع الرئيس بشار الأسد في التسوية السياسية أحيانًا يسير تجاه الشمال وأحيانًا يسير تجاه اليمين، لذلك طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل دورها على الدولة الوطنية.