بعد التراجع الملحوظ.. 5 أسماء مرشحة لخلافة "فالفيردي" في تدريب برشلونة

تتواتر خلال الفترة الحالية أنباء كثيرة، بشأن تراجع نتائج ومستوى فريق برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدير الفني إرنيستو فالفيردي، والذي صار بقائه على رأس الكتيبة الفنية للبلوجرانا خلال الفترة المقبلة محل شك.

ويعاني البارسا هذا الموسم من تراجع ملحوظ، حيث لعب الفريق حتي الآن خلال منافسات الليجا الإسبانية، 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة، وسجل 18 هدف وتلقى 8 أهداف.

ومع هذا التخبط الملحوظ، تم طرح العديد من الأسماء التي تصلح لخلافة فالفيردي، الذي صار يعرف ب"الكلاسيكي" و"الواقعي"، وأبرز تلك الأسماء هي :

*أنطونيو كونتي :

يعد أنطونيو كونتي، المدرب السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي وحامل لقب البريميرليج موسم 2016-2017، أحد أبرز المرشحين لتدريب برشلونة، إذا ما تمت الإطاحة بالمدرب بفالفيردي.

*ماوريسيو ساري :

ماوريسيو ساري، ذلك المدرب الإيطالي الداهية، الذي كان هدفًا للغريم التقليدي ريال مدريد ولكن لم يتم الأمر، يعد أيضًا أخد الأسماء المرشحة بقوة لتدريب الفريق الكتالوني، وعلى الرغم من أنه يقود تشيلسي بخطى ثابتة وأداء أكثر من رائع، إلا أنه قد لا يرفض فرصة تدريب برشلونة، أحد أقوى الفرق محليًا وأوروبيًا والمرشح دائمًا للفوز بكافة البطولات التي يشارك فيها.

*كارليس إنزوي (مساعد لويس إنريكي) :

لعب إنزوي في مركز حراسة المرمى لفرق برشلونة وأوساسونا وإشبيلية، كما عمل مدربًا للحراس المرمى في البارسا 7 مواسم، من 2003 وحتى 2010، ثم رحل لتدريب فريق نومنسيا ومن بعده راسينج سانتاندير، قبل أن يعيده المدرب السابق لبرشلونة، لويس إنريكي إلى كانمب نو مساعدًا له.

*رونالد كومان :

من أقوى المدربين المرشحين لخلافة فالفيردي، حيث عاش المدرب الهولندي فترة ناجحة مع برشلونة كلاعب (من 1989 إلى 1995)، وسبق وأن توج كومان كمدرب بلقب الدوري الهولندي 3 مرات، مرتين مع أياكس ومرة مع آيندهوفن.

*لوران بلان :

يعتبر لوران بلان خيارًا سهلاً بالنسبة لبرشلونة لأنه حر، فهو لم يدرب أي فريق منذ إقالته نهاية الموسم قبل الماضي من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم سيطرة الفريق الباريسي على كل البطولات المحلية هناك، إلا أن فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا كتب نهايته في مدينة النور، وسبق أن مثَّل بلان فريق برشلونة في موسم وحيد 1996/97، إلا أنه فترته لم تكن ناجحة بسبب الإصابات.