إلهامي الزيات: تنظيم رحلات سياحية مباشرة من الصين وإسبانيا إلى مصر

كشف إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق بأنه سيتم تنظيم رحلات سياحية مباشرة من الصين وإسبانيا إلى مصر لأول مرة.





وطالب "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، بتغيير منظومة السياحة في مصر ووسائل الرقابة على القطاع.



