إلهامي الزيات: تنظيم رحلات سياحية مباشرة من الصين وإسبانيا إلى مصر
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:19 مداليا الحسين
كشف إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق بأنه سيتم تنظيم رحلات سياحية مباشرة من الصين وإسبانيا إلى مصر لأول مرة.
وطالب "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، بتغيير منظومة السياحة في مصر ووسائل الرقابة على القطاع.
من جانبه، كشف وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق بأن فنان عالمي زار مصر الفترة الماضية وقام بدعوة فنانين أخرين لزيارة بلادنا لإعجابه الشديد بها، وستكون الزيارة الفترة المقبلة على نفقتهم الخاصة.
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