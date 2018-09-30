علي جمعة يوضح حكم أخذ الدية
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:18 مرقية جمال
تسائل متصل، عن أن هناك شاب يبلغ من العمر 17 عام، خبط ابنه عمره عامين بسيارته فقتله، وأهل الشاب يريدوا أن يدفعوا له دية، فما حكم ذلك؟
وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن الدية حلال والله سبحانه وتعالى شرعها في القتل الخطأ.
وتابع، أن الدية عبارة عن نحو 35 كيلو فضة أو مايتم الإتفاق عليه، ويمكن تقسيطها على 3 سنوات، مشددًا على أن قبول الدية جائز وشرعي.