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نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:14 م
نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
زف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشرى سارة لمنتجي الدواجن والمربين بكافة حلقاتهم؛ تسميد، وأمهات وجدود، ومصانع الأعلاف والتفريغ.

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أنهم اجتمعوا مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالزراعة وإنتاج الطيور، واتفقوا على تفعيل قانون عدم التدوال الحي للطيور على القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأشار إلى أن تفعيل القانون يقلل عبء كبير من على كاهل المواطن والمربي؛ لأنه سيقلل حلقات التداول، لافتًا إلى أنه سيقلل 30% من الأسعار.
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