الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في زيارة رسمية إلى الكويت، يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدداً من المسؤولين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إنه صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

"بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأحد 20 / 1 / 1440هـ الموافق 30 / 9 / 2018م إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".