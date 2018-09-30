الخطيب يحضر مران الأهلي قبل موقعة سطيف

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المديي التنفيذي للقلعة الحمراء على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي أقيم اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وجاء حضور بيبو والدرندلي ومرجان من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني والشد من أزرهم قبل المباراة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



