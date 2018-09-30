أفرونوبيا تعيد إحياء رائعة الفن الشعبي السوداني "ناس الحلة"
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:00 مالفجر الفني
تستعد فرقة أفرونوبيا لإحياء إحدى أكبر حفلاتها الغنائية بعد غياب قاربة شهرين عن الساحة الجماهيرية، وذلك على مسرح الساقية، فى الثامنة مساء السبت 13 أكتوبر.
وكشف تامر أمادو، فوكال أفرونوبيا لـ"عين" عن تحضير الفرقة لمفاجأة الجمهور بعدة أغنيات تعرض للمرة الأولى لايف خلال الحفل، أولها إعادة إحيائها لأغنية "ناس الحلة" إحدى أشهر روائع التراث الشعبى السودانى على طريقة أفرونوبيا، مع تقديمها مجموعة من أغنيات الفرقة بتوزيع موسيقى مختلف.
وأكد أمادو، استمرار أفرونوبيا على نهج التركيز على تقديم رموز الفن السودانى الأصيل بإحياء مقتطفات من أغانيهم، وهذه المرة تقدم الفرقة رائعة "ازيكم" من التراث السوادنى فى الستينيتا للفنان سيد خليفة.
أفرونوبيا من الباندات القليلة جدًّا فى وسط الأندرجراوند المتخصصة فى تقديم المزيكا النوبية والأفريقية بشكل عصرى، تستوحى موسيقاها من فلكلور النوبة والصعيد، عبر مزج موسيقى بين الريجى والجناوة والأفريكان جاز، ومن أشهر تراكاتها "يا جنوب"، وزعلان"، و"زينوبة".