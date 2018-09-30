أفرونوبيا تعيد إحياء رائعة الفن الشعبي السوداني "ناس الحلة"

تستعد فرقة أفرونوبيا لإحياء إحدى أكبر حفلاتها الغنائية بعد غياب قاربة شهرين عن الساحة الجماهيرية، وذلك على مسرح الساقية، فى الثامنة مساء السبت 13 أكتوبر.





وكشف تامر أمادو، فوكال أفرونوبيا لـ"عين" عن تحضير الفرقة لمفاجأة الجمهور بعدة أغنيات تعرض للمرة الأولى لايف خلال الحفل، أولها إعادة إحيائها لأغنية "ناس الحلة" إحدى أشهر روائع التراث الشعبى السودانى على طريقة أفرونوبيا، مع تقديمها مجموعة من أغنيات الفرقة بتوزيع موسيقى مختلف.



