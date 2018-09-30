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التعاملات المسائية.. سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأحد 30-9-2018

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:58 م
التعاملات المسائية.. سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأحد 30-9-2018
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي. 

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك عودة عند سعر 17.88 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للدولار عند مستوى 17.88 في البنك الأهلي المصري. 

وحافظ الدولار على استقراره، مسجلاً 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 17.87 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع، بينما في بنك مصر سجل 17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع. 

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في السوق الموازى نحو 17.97 جنيها.

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