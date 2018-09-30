نشرة أخبار السادسة.. إطلاق مبادرة "السيسي" للقضاء على فيروس سي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر" لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها؛ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، وإعلان وزارة التضامن، بدء صرف المعاشات يوم غد الإثنين من ماكينات الصرف الآلي، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي

اُطلقت اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، وذلك في مؤتمر صحفي موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسئولو عدد من الجهات.

"التضامن": غدا.. صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر اعتباراً من الاثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

عاجل.. قرار مهم لرئيس الوزراء

صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قرارًا باعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة-بلبيس، من أعمال المنفعة العامة.

الصحة العالمية: مصر لديها أقوى برنامج علاجي عالميًا

قال جون عيسى، ممثل الصحة العالمية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر على فيروس سي، تعد مبادرة عالمية، لافتا إلى أن مصر لديها أقوى برنامج علاجي عالمي، حيث أنه خلال الـ4 سنوات سيتم القضاء على الفيروس والأمراض غير السارية، وإلى أن المنظمة تعمل منذ 2014 مع الوزارة؛ للحصول على اعتماد المنظمة لضمان أمان الدواء عالميًا.

إسرائيل توافق على إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

وافقت السلطات الإسرائيلية، على إعادة فتح معبر الجولان الحدودي مع سوريا، الذي ظل مغلقًا في السنوات الأخيرة، بسبب تفاقم النزاع في جارتها.



