مي حافظ تقدم برنامج "الغنا رايح جاي" عبر راديو هيتس

ضمن خطة التطوير الجديدة انضمت المذيعة مى حافظ إلى اذاعة راديو النيل من خلال برنامج "الغنا رايح جاى" التى تقدمه على راديو هيتس يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى السادسة مساء ولمدة ساعتين، ويشاركها فى تقديم البرنامج المطرب الشاب محمد سراج.



