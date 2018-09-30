مي حافظ تقدم برنامج "الغنا رايح جاي" عبر راديو هيتس
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:59 مالفجر الفني
ضمن خطة التطوير الجديدة انضمت المذيعة مى حافظ إلى اذاعة راديو النيل من خلال برنامج "الغنا رايح جاى" التى تقدمه على راديو هيتس يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى السادسة مساء ولمدة ساعتين، ويشاركها فى تقديم البرنامج المطرب الشاب محمد سراج.
مى حافظ تعتبر من أهم المواهب الشابة فى عالم الغناء، وطرحت عددا من الأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وهى "جاب الكلام لنفسه" من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودى سعيد وتوزيع زووم ولها عدد من الأغانى الأخرى.