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أغنية "خطوة" لـ مصطفى حجاج تحقق 600 ألف مشاهدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:54 م
أغنية خطوة لـ مصطفى حجاج تحقق 600 ألف مشاهدة
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الفجر الفني
 
وصلت أغنية "خطوة" الذى طرحها المطرب مصطفى حجاج منذ حوالى 5 أيام على طريقة الفيديو كليب إلى حوالى 600 ألف مشاهدة، وتعد من أغانى ألبومه الجديد الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.

حجاج دائما مايفاجأ جمهوره بالاختلاف فى كليباته حيث حقق كليبه الأخير "100وش" الذى قدمه مع تامر حسنى وأحمد شيبه ودياب نجاحا كبيرا وكليب "يابتاع النعناع يامنعنع" أيضا الأغنية التى كانت لها النصيب الأكبر من نجاحاته ويعكف حاليا على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
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