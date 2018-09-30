مجلس الزمالك يدعم مرتضى منصور ضد عقوبة الكاف بهذا القرار



واستقر مجلس الزمالك على عدم حضور أية مباريات للفريق على الصعيد المحلي أو القاري وذلك حال عدم تواجد مرتضى منصور فيها وأن يكتفوا بالتواجد في التدريبات لدعم ومساندة الفريق قبل المباريات على أن يقف المجلس يد واحدة ضد الكاف.



وشملت العقوبات الموقعة على مرتضى بمنعه من التواجد في المباريات المحلية والقارية وهو ما أثار غضبهم بشكل كبير واعتبروه تصفية حسابات مع رئيس نادي الزمالك.



وينوي مجلس الزمالك مقاطعة المباريات المحلية وعدم حضورها حال إستمرار العقوبة على مرتضى.

تضامن مجلس إدارة نادي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة عليه من قبل الكاف بإيقافه لمدة عام واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه.