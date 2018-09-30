مباشر حي .. مباراة الاتحاد والوصل يلا شوت

بينما يعيش فريق الوصل حالة من الاستقرار بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الإمارات بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة للدوري الإماراتي، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة وحيدة.





موعد مباراة الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي اليوم:-

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية. 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 9:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

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معلومات عن مباراة اتحاد جدة السعودي والوصل الإماراتي بدون تقطيع اليوم الوصل Vs اتحاد جدة، البطولة : البطولة العربية ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية HD 1، الملعب : ملعب الوصل.





موعد مشاهدة مباراة اتحاد جدة السعودي والوصل الإماراتي اليوم في تمام الـ 17:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 16:30 مساءاً بتوقيت مصر .





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