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إصابة مؤمن زكريا قبل موقعة وفاق سطيف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:52 م
إصابة مؤمن زكريا قبل موقعة وفاق سطيف
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علي نبوي
 
تعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في الركبة، خلال مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

واشتكى مؤمن من الإصابة في الركبة، حيث خرج من المران وخضع للفحص الطبي تحت إشراف طبيب الفريق الأحمر وقام بإسعافه، ثم عاد واستكمل المران مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: مؤمن زكريا كورة كرة رياضة الاهلي
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