السيسي يوجه بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة الجاري إنشاءها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.





وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.





وتم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلًا عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.





وأضاف المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتقديم أفضل الخدمات فى المدن الجديدة الجاري إنشاؤها فى جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشددًا على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات وفقًا لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطورًا حضاريًا يوفر للمواطنين مستوى حياة أفضل.





ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الصيانة المستمرة لها، لاسيما فى مشروعات الصرف الصحى، والطرق والكبارى والمحاور المرورية، وتطوير المناطق غير الأمنة، وبما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأضاف السفير بسام راضى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عرض خلال الاجتماع التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق الجارية بمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، فضلًا عن إنشاء الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتى تقع على مساحة 65 فدانا وتضم أشجارًا ونباتات نادرة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات، ومنطقة ترفيهية وبحيرات صناعية، وتعد من أكبر الحدائق فى مصر، وتم تصميمها على أعلى المستويات وفقا لأحدث المعايير العالمية.