بالأرقام.. باريس سان جيرمان أفضل فريق أوروبي في الدوريات الخمس الكبري حتي الآن



يحقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نتائج جيدة ومميزة في البطولة المحلية، حيث لم يخسر حتي الآن أي نقاط في بطولة الدوري الفرنسي، ومتصدر جدول الدوري بفارق 9 نقاط عن الوصيف.



ولعب الفريق الباريسي هذا الموسم 8 مباريات بالدوري، حيث نجح في تحقيق الانتصار في جميعها حتي الآن، وحصد 24 نقطة كاملة.



ويعد السجل التهديفي لنادي العاصمة الفرنسية كبير للغاية، حيث سجل 27 هدف في 8 مباريات، بمعدل 3 أهداف ونصف كل مباراة.



واستقبل نادي باريس سان جيرمان 6 أهداف فقط خلال ال8 لقاءات، بمعدل أقل من هدف كل مواجهة.



ويتصدر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس، ترتيب هدافين البطولة برصيد 7 أهداف في 7 مباريات خاضها خلال البطولة، حيث غاب عن لقاء وحيد بالدوري منذ بداية الموسم.