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بالأرقام.. باريس سان جيرمان أفضل فريق أوروبي في الدوريات الخمس الكبري حتي الآن

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:49 م
بالأرقام.. باريس سان جيرمان أفضل فريق أوروبي في الدوريات الخمس الكبري حتي الآن
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أحمد عصام
 

يحقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نتائج جيدة ومميزة في البطولة المحلية، حيث لم يخسر حتي الآن أي نقاط في بطولة الدوري الفرنسي، ومتصدر جدول الدوري بفارق 9 نقاط عن الوصيف.

ولعب الفريق الباريسي هذا الموسم 8 مباريات بالدوري، حيث نجح في تحقيق الانتصار في جميعها حتي الآن، وحصد 24 نقطة كاملة.

ويعد السجل التهديفي لنادي العاصمة الفرنسية كبير للغاية، حيث سجل 27 هدف في 8 مباريات، بمعدل 3 أهداف ونصف كل مباراة.

واستقبل نادي باريس سان جيرمان 6 أهداف فقط خلال ال8 لقاءات، بمعدل أقل من هدف كل مواجهة.

ويتصدر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس، ترتيب هدافين البطولة برصيد 7 أهداف في 7 مباريات خاضها خلال البطولة، حيث غاب عن لقاء وحيد بالدوري منذ بداية الموسم.
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