طنطا يتخطى المصري بالسلوم ويصعد لدور الـ 64 في الكأس





تغلب فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد علي المصري بالسلوم الذي يقوده محمد سليمان فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب طنطا بالدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر بنتيجة 5/4.





مثل طنطا كل من السيد الصاوي، ومحمد أسعد، وسليمان عبدربه، ومحمود نجاح، ورضا العزب، وعبدالرحمن الدح، وحسام غالي، ونادر فؤاد، ومحمد مودي، وخالد أبوزيادة، وميدو جمال.





ودكة البدلاء :- اسلام طارق، ومحمد الشاذلي، ومحمد فوزي، وعلاء الدين كمال، وأحمد قطاوي، ومحمد شيكا، ومحمد سامي كالوشا.





بينما جاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي:- محمد جمعة، ومحمد يحيي، وعاصم عبدالفتاح، ومحمد منسي، واسلام المحلاوي، وكرم سعدالله، وعمر مصطفي، واسلام ابو قفا، وعبدالله مدحت، ومحمود معاذ، ومحمد غانم المصري.





والبدلاء كل من مؤمن صلاح، واحمد عبدالرحيم، وخالد سعيد، ومحمد السيد، وعرفة خميس، ومحمد ربيع.





أدار المباراة على السعيد حكما، وعاونه كل من حسين ندا، وصدام حسين، ومنير حسن، وجاء ساهر حسانين مراقبا للجنة المسابقات، وابراهيم ابو سعيد مراقبا للحكام





انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفشل الفريقان في احداث التقدم، ليفتتح ميدو جمال أهداف المباراة في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني، ليضيف محمد المصري هداف فريق المصري بالسلوم هدف التعادل بعد مرور دقيقتين، وأضاع طنطا أكثر من فرصة.





انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي ليتجه الحكم الي ضربات الترجيح، والذي أنتهت بفوز طنطل بنتيجة 4/3.





احرز اهداف طنطا على التوالى

علاء كمال، محمد مودى، حسام غالى، عبد الرحمن الدح، واخفق رضا العزب فى الضربة الخامسة، ومثله أضاع لاعب السلوم الضربة الخامسة و تصدي لها اسلام طارق.





الجدير بالذكر أن طنطا ستحل ضيفا علي بهتيم يوم الأربعاء المقبل بالدور 64 لحسم بطاقة الصعود لدور ال 32.