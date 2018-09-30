الاسطورة بث مباشر الاتحاد ضد الوصل اليوم 30-9-2018 يلا شوت

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معلومات عن مباراة اتحاد جدة السعودي والوصل الإماراتي بدون تقطيع اليوم الوصل Vs اتحاد جدة، البطولة : البطولة العربية ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية HD 1، الملعب : ملعب الوصل.

موعد مشاهدة مباراة اتحاد جدة السعودي والوصل الإماراتي اليوم في تمام الـ 17:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 16:30 مساءاً بتوقيت مصر .

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