تهديد بالقتل.. شيماء قاسم ملكة جمال العراق التي سحب منها اللقب

بعد اغتيال عارضة الأزياء والمدونة تارة فارس فى سيارتها الفارهة وسط بغداد، نشرت عارضة الأزياء والإعلامية شيماء قاسم، الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق عام 2015، مقطعًا مصورًا، قالت فيه إنها تلقت "تهديدات بالقتل".





وظهرت شيماء، فى بث مباشر، وهي تبكى قائلة، إنها تلقت رسالة جاء فيها "جايلك الدور"، متسائلة "هل ذنبنا أننا مشهورون ونظهر على الإعلام؟.. نحن نذبح مثل الدجاج".





1.شيماء قاسم عبد الرحمن من مواليد 18 يناير 1996م، لكن تم تسجيلها بالجنسية العراقية كمواليد 18 يناير 1995م.





2.درست إدارة اعمال في كلية إدارة والاقتصاد في جامعة كركوك ثم انتقلت للسكن في بغداد بعد فوزها باللقب ملكة جمال العراق.





3.قبل حصولها على لقب "ملكة جمال العراق" كانت ناشطة مدنية وقامت بالعديد من النشاطات والفعاليات ومنها حملات التوعية، وتقول إنها تعرضت لتهديدات كثيرة خلال عملها هذا.





4.تعرضت شيماء قاسم إلى تهديدات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد تتويجها بيوم واحد عن طريق اتصالات هاتفية وهددوها بالسبي وجهاد النكاح، وهددوا عائلتها عن طريق مضايقات واضطروا إلى ترك منزلهم والانتقال إلى بغداد.





5.شاركت شيماء قاسم في 6 يوليو 2016 مع مجموعة من الشباب، في تظاهرة احتجاجية في منطقة الكرادة ببغداد، داعية المتظاهرين إلى التظاهر أمام المنطقة الخضراء، تنديدًا بـتفجير الكرادة أصيبت شيماء بالغاز المسيل للدموع الذي هاجم حراس المنطقة الخضراء المتظاهرين به، مما أدى إلى فقدانها الوعي ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.





6.فازت شيماء قاسم بلقب ملكة جمال العراق لعام 2015 في منافسة شاركت فيها تسع متسابقات بعد تصفيات امتدت عدة أشهر.





7.حدثت المسابقة في فندق "كرستال كراند عشتار (شيراتون) بوسط بغداد، برعاية "مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون وحضره "سفراء دول عربية وأجنبية وممثلون عن الحكومة ووزارة الثقافة العراقية وشخصيات ثقافية"، ذكرت أن المسابقة "رسمية" ومعترف بنتيجتها دوليًا.





8.وأعلنت شيماء، أنها ستستغل لقبها من أجل العمل على دعم تعليم الأطفال النازحين من المناطق التي يسيطر عليها داعش.





9.في عام 2017م، أثارت شيماء قاسم الجدل حول تشكيكها بمصداقية مسابقة ملكة جمال العراق 2017 حيث صرحت بأن المسابقة مبيوعة ومدفوعة ولا يمكن سحب اللقب منها إلا بمؤتمر صحفي وقضية بالمحكمة، ودخلت في مشاجرة مع الناطقة الإعلامية لمسابقة ملكة جمال العراق همسة ماجد حيث صرحت همسة بأنه سيتم رفع قضية على شيماء ووصيفتها فرح حداد بتهمة التشهير والتشكيك بمصداقية المسابقة.





10. في النهاية تم سحب اللقب منها وفازت فيان السليماني بلقب ملكة جمال العراق عام 2017.



