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16 طن أرز مجهول المصدر بحوزة مسؤل مواد غذائية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:11 م
16 طن أرز مجهول المصدر بحوزة مسؤل مواد غذائية
المضبوطات
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط المتهم "أسامة ع ع ح" 52 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل المخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله علي كمية من المواد الغذائية على النحو التالي " 16 طن أرز (مجهولة المصدر ومدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بحبر قابل للإزالة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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