هل يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية على 3 مراحل؟
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:09 ممروى الجلاصي
بنية اللجوء إلى الرفع التدريجي للدعم، إقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، إعتماد الأسعار الحقيقية على ثلاث مراحل، كما أفادت به جريدة 'الصباح' في عددها الصادر اليوم.
و ستكون مراحل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية، كالآتي:
- المرحلة الأولى، تهم رفع الدعم نهائيا عن الحليب والزيوت النباتية بداية من شهر جويلية 2019.
- المرحلة الثانية، تهم رفع الدعم عن الخبز والفارينة وسيتم تطبيقه فعليا في مارس 2020.
- المرحلة الثالثة، تهم رفع الدعم نهائيا عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذاية بداية من أكتوبر 2020.