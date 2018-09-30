هل يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية على 3 مراحل؟‎





بنية اللجوء إلى الرفع التدريجي للدعم، إقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، إعتماد الأسعار الحقيقية على ثلاث مراحل، كما أفادت به جريدة 'الصباح' في عددها الصادر اليوم.





و ستكون مراحل رفع الدعم عن المنتجات الأساسية، كالآتي:





- المرحلة الأولى، تهم رفع الدعم نهائيا عن الحليب والزيوت النباتية بداية من شهر جويلية 2019.





- المرحلة الثانية، تهم رفع الدعم عن الخبز والفارينة وسيتم تطبيقه فعليا في مارس 2020.





- المرحلة الثالثة، تهم رفع الدعم نهائيا عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذاية بداية من أكتوبر 2020.



