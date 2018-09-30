تحت رعاية المركز الثقافي الإيطالي.. الموسيقى النابولية سفير فوق العادة بدار الأوبرا (صور)

في أمسية ساحرة، شهدت دار الأوبرا المصرية لقاءًا مميزًا جمع عملاقة الفن النابولي العالمية ادريانا بروني والعازف المصري العالمي علي خطاب والمطربة الايطالية عاشقة مصر والتي تقيم بها الينورا لانوتا، وسط حضور جماهيري واسع من المصرين وبعض الجاليات الأجنبية محبي التراث الارومتوسطي، كما تفاعلت الناس مع الحفل خاصة مع المقطوعة Carmela و kelma Helwa و Ll mare.

من جانبها قالت أدريانا بروني، وهي رمز للموسيقى النابولية في جميع أنحاء العالم، في الواقع كان والدها واحدا من أهم الملحنين لألحان خاصة بتقاليدنا، لذلك قررت دعم هذا المفهوم نفسه لتأسيس نفس الجذور المشتركة في جميع الأجزاء المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط و ساحل شمال وجنوب أفريقيا، وحول مسيرتها الفنية أوضحت أدريانا، فيما يتعلق بتجربتها في اكتشاف مواهب مختلفة من ثقافات مختلفة ، وهي من عائلة من أصول مختلطة ، عائلتها هاجرت بالفعل في بلدان مختلفة ، كما والدها كان يهاجر إلى البرازيل الأرجنتين بينما الجانب الآخر من عائلة أمها تعيش في أمريكا.

وتابعت: "في الواقع، كانت عائلتها عائلة من المسافرين ، ولهذا السبب تتعلق حياتها بخلط الثقافات في المدن المختلفة ، ولهذا نشأت منذ طفولتها مع أنواع مختلفة من الموسيقى ، نشأت مع الموسيقى التقليدية لأرضي "الموسيقي النابولية"، في الواقع لقد عاشت مع الموسيقى الغنائية من البرازيل ، و الموسيقى اللاتينية المختلطة مع الفلامنكو التانغو الأرجنتيني، لذلك لديها أنواع مختلفة من الفنون التي تأثرت بها وأحضرتها جميعًا عندما جائت إلى هنا في مصر".

وبدأت جزءًا من مهنتها كموسيقار هنا لذلك بدأت مزجها ، وكما بدأت في مزج جميع الاشكال الفنية المختلفة للثقافات من الأماكن التي اعتدت على السفر اليها وحاولت إنشاء شيء أصلي بحيث في الواقع يتصل بتجربتها الشخصية وهذا هو السبب في أنها ترغب في المستقبل ان تدعم الفنانين الذين يريدون التغيير أو خلق نوع جديد من التفاهم وتوحيد رسائل السلام وحب التفاهم بين الناس ، لذلك قررنا دعم هذه الفكرة الرائعة لحفل "أدريانا بروني وعلي خطاب".

من جانبه قال عازف الجيتار العالمى على خطاب، إنه سعيد جدا انه سيعود مرة اخري للعزف ف الأوبرا ، كما اوضح ان اول حفلاته كانت في المسرح المكشوف سنة 1997 تقريبا من حوالي 21 سنة و عزف اكتر من 50 حفلة في المسرح المكشوف وبهذا قد مر أكثر من 15 سنة لم يعزف فيه.

وصرح ايضاً انه دائما يحب ان يعزف لجمهور الأوبرا، لان هذا هو الجمهور الذي أعتاد عليه و اوضح انه شرف كبير جدا له ان يعزف في دار الأوبرا المصرية.





وكانت دار الأوبرا المصرية قد أستضافت تحت رعاية المركز الثقافي الإيطالي مساء السبت 29 سبتمبر الجارى المطربة الإيطالية بروني سيرجيو وهى ابنة رائد الأغنية النابولية سيرجيو برون بمصاحبة عازف الجيتار المصري علي خطاب و مشاركة المطربة الايطالية الينورا لانوتا المقيمة في القاهرة.





وتعد هذة الحفلة الفنية بمثابة تبادل فني عميق للوصول الي إحياء التراث الموسيقى العظيم الذي كان يجمع دول حوض البحر المتوسط ومن خلال جو من التراث الموسيقي تجتمع فيه الدراما وشغف وحب الحياة والبهجة في الوصول الي قمة الابداع باستخدام الوتريات العربية والاوروبية كالعود العربي و الجيتار الماليزي والكمان لتبحر بِنَا فى رحلة بين شمال و جنوب البحر المتوسط.