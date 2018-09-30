"الخدمة المدنية" تستقبل طلبات شغل الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة







من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة. ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​

رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ

نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440هـ



وأشارت وزارة الخدمة المدنية، إلى أن آلية التقديم تتم عن طريق الخططوات التالية:

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.



2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.



3. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدمــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.



4. على كل (متقدمــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (للرجال والنساء).





بدأت وزارة الخدمة المدنية، في استقبال طلبات شغل الوظائف التعليمية، اعتبارًا من اليوم عبر رابط نظام جدارة على الإنترنت.وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية غير الممكنة في عمليات التوظيف، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الرجال النساء)، والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 16-1-1440هـ.وقالت وزارة الخدمة المدنية إن مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة:-