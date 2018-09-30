المحكمة الرياضية تصدر حكما بعودة نادي الشرقية للدرجة الثانية

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما بعودة نادي الشرقية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية، مع هبوط نادي أبي صقل إلى القسم الثالث.





وكان مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت قد تقدم بشكوى في المحكمة الرياضية الدولية عقب نهاية مباريات الموسم الماضي، وطالب خلالها بالتواجد في الدرجة الثانية نظرا لتجميد فريق أبي صقل على الرغم من خوضه مباراتين وهو ما استند عليه النادي الشرقاوي وبقاء الفريق السيناوي وهبوط الشرقية.



