ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المحكمة الرياضية تصدر حكما بعودة نادي الشرقية للدرجة الثانية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:04 م
المحكمة الرياضية تصدر حكما بعودة نادي الشرقية للدرجة الثانية
طباعة
علي نبوي
 

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما بعودة نادي الشرقية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية، مع هبوط نادي أبي صقل إلى القسم الثالث.


وكان مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت قد تقدم بشكوى في المحكمة الرياضية الدولية عقب نهاية مباريات الموسم الماضي، وطالب خلالها بالتواجد في الدرجة الثانية نظرا لتجميد فريق أبي صقل على الرغم من خوضه مباراتين وهو ما استند عليه النادي الشرقاوي وبقاء الفريق السيناوي وهبوط الشرقية.


ومن المنتظر أن ترسل المحكمة الرياضية صبغة الحكم إلى اتحاد الكرة المصري، لتنفيذ الحكم.


وشارك نادي الشرقية هذا الموسم في دوري القسم الثالث، حيث خاض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 4:40:30 PM