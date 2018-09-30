سقوط 3 من مروجي المخدرات في قبضة مباحث الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط أحمد. ش. ك 37 عامًا عامل مقيم الشيخ زايد– دائرة قسم ثالث وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وسلاح ابيض " مطواة " ومبالغ مالية، والمتهم عطية.أ. م 22 عامًا عامل مقيم المحطة الجديدة– دائرة قسم اول وبحوزته 40 قرص مخدر، ومبالغ مالية، والمتهم فايز. ع. ف 46 عامًا عامل مقيم منشية عرابى– دائرة مركز التل الكبير بحوزته لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل أتصلهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي أخطر 3 متهمين من مروجي المخدرات بقصد الاتجار.