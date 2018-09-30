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رسميًا.. الجبلاية ترفض ترشح رئيس جولدي للانتخابات التكميلية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:00 م
رسميًا.. الجبلاية ترفض ترشح رئيس جولدي للانتخابات التكميلية
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محمد الصو
 

رفض موظفو إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استلام أوراق هاني سعيد رئيس مجلس إدارة نادي جولدي، للترشح ضمن الانتخابات التكميلية المقبلة.


وبرر موظفو الجبلاية، السبب وراء ذلك أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة، شدد على عدم استلام أي أوراق ترشح بعد خطاب اللجنة الإوليمبية، والتي أعلن خلالها عدم قانونية الجمعية العمومية، وضرورة إستبعاد 11 ناديًا لعدم توفيق أوضاعهم، وإعادة نشر الدعوة في موعد أقصاه اليوم على جميع المجلات والصحف.


وكان الاتحاد المصري، دعا للجمعية العمومية غير العادية، للانتخابات التكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، بالجبلاية والمطلوبين على ذمة قضايا وصدر ضدهم أحكام قضائية.


من المقرر أن تقام الجمعية العمومية يومي 30،31 أكتوبر، ولابد من الدعوة اليوم أو تأجيل عقدها إلى العام المقبل.

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