مقتل سائق توك على يد زميله في الساحل

أنهى سائق توك توك حياة زميله، بعدما نشب بينهما خلافًا على أولوية المرور بمنطقة الساحل، تحرر محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من مستشفى الساحل، تفيد استقبالها محمود أحمد مكي عبدالجليل سن 16، سائق توك توك ومقيم 14 شارع نجم قشقوش دائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ أسفل الصدر وآخر بالعضد الأيسر.





بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ورشاد عصام رشاد عبد العال، 17 سنة، سائق توك توك ومقيم شارع محمد علي دياب ـ دائرة القسم "، دون السوابق" بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بتقاطع شارع نجم قشقوش مع شارع جسر البحر دائرة القسم.





تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار، تأيدت الواقعة بشهادة الشهود، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة بها آثار دماء" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.