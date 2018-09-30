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الحكومة البوروندية تقرر إيقاف الهيئات غير الحكومية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:56 م
الحكومة البوروندية تقرر إيقاف الهيئات غير الحكومية
رئيس بوروندي- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
اتخذت الحكومة البوروندية قرارا بإيقاف المنظمات غير الحكومية في البلاد لمدة ثلاث شهور، مدعية أن
هذه المنظمات لم تحترم قوانين البلاد وتنتهك التزاماتها.

وقد منعت بوروندي أكثر من 130 منظمة غير حكومية في البلاد من ممارسه نشاطها، وجزء كبير من هذه المنظمات من الدول الأجنبية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) إن قرار إيقاف الهيئات غير الحكومية قد تم اتخاذه من قبل مجلس الأمن القومي في جلسة برئاسة رئيس بوروندي "بيبر نكورونزيزا".

المزيد عن: هيئات غير حكومية نكورونزيزا مجلس الامن رئيس بوروندي بوروندي الاتحاد الاوروبي
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