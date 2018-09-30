ورشة عمل توعوية في مجال النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

نظمت مديرية الزراعة ببني سويف بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات ورشة عمل توعوية لمزارعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية بمبنى الإرشاد بمديرية الزراعة،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، والدكتورة هالة الدكروري وكيل وزارة بهيئة تنمية الصادرات، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين ببني سويف، والأستاذة نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة.



تناولت الورشة العديد من المحاور التي ركزت على آليات النهوض بزراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، والأهمية الاقتصادية والطبية للنباتات الطبية، والصعوبات التي تقابلها مثل جودة المنتج والأصناف الجديدة المطلوبة في الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزراعين والمصدرين والمنتجين، والآفاق المستقبلية لهذه الزراعات، خاصة وأن بني سويف تمتلك ميزة نسبية في هذا المجال.



وشهدت الورشة حضور الدكتور أيمن عبد العزيز الطويل وكيل معهد بحوث البساتين، والدكتورة شادية قطب أحمد أستاذ النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث البساتين، والدكتور عادل عبدالعزيز استاذ متفرغ بمعهد بحوث البساتين بجانب حضور عدد من من مزارعي ومنتجي ومصدري النباتات الطبية والعطرية.