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أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:56 م
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
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هند الشيال
 
شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الاحتفال بيوم حصاد القطن لهذا العام خلال الزيارة التى قامت بها، للحقل الإرشادى لمشروع " القطن المصرى" بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد.

وأعلنت المحافظ عن نجاح الدورة الأولى لزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول بطريقتى الزراعة التقليدية والعضوية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون بهدف تعزيز الاستدامة والشمولية للقيمة المضافة للقطن المصرى ووضعه على خريطة التصدير العالمية.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بجزيل الشكر إلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الايطالية للتعاون وكذلك مركز البحوث.
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
أول تجربة لحصاد القطن طويل التيلة بدمياط (صور)
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