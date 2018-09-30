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مستقبل وطن ينظم حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" بسكة حديد طنطا (صور)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:56 م
مستقبل وطن ينظم حملة للكشف المبكر عن فيروس سي بسكة حديد طنطا (صور)
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أيمن يحيي
 
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، اليوم الأحد، حملة للكشف المبكر لفيروس C على عمال السكة الحديد بطنطا، تم خلالها توقيع الكشف على نحو 1200 موظف وعامل.

جاء ذلك تحت رعاية المحاسب محمد عريبى اﻷمين العام لحزب مستقبل وطن بالغربية، وإشراف أمانة العمال بقيادة خالد عصام أمين العمال، وابتهال يحى المنسق العام للحملة بالتعاون مع أمانة العلاقات العامة بقيادة نسرين كمال أمين العلاقات العامة.

وأوضحت أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية أن تلك الفاعلية تأتى طبقا لتوجهات القيادة السياسية للقضاء على فيروس C تحت رعاية حزب مستقبل وطن استكمالا لبرنامج من حقك، وستتوالى الحملات تباعا بالقرى والمراكز والشركات والمصانع والهيئات.
مستقبل وطن ينظم حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" بسكة حديد طنطا (صور)
مستقبل وطن ينظم حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" بسكة حديد طنطا (صور)
مستقبل وطن ينظم حملة للكشف المبكر عن فيروس "سي" بسكة حديد طنطا (صور)
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